Стаховський: Дякую за роботу в умовах пандемії команді Australian Open
Укрінформ
Перша чоловіча "ракетка" України Сергій Стаховський висловив подяку за організацію першого в сезоні турніру Grand Slam - Відкритого чемпіонату Австралії - в умовах пандемії коронавірусу.
Сергій подолав кваліфікацію Australian Open-2021 і став першим українцем з 2018 року, який зіграє в основі цих змагань у чоловічій сітці, нагадує BTU.
"Чартерний рейс для всіх тенісистів до Мельбурна лише з 20 відсотками від місткості літака. Думаю, що буде доречно подякувати всій команді Australian Open за те, що цього року турнір відбудеться", - заявив Стаховський.
Напередодні до Мельбурна прилетіли українські учасниці Australian Open у жіночому одиночному розряді Марта Костюк та Еліна Світоліна.
Змагання основної сітки Відкритого чемпіонату Австралії стартують 8 лютого.
Фото: Qatar Tennis.