Стаховський: Дякую за роботу в умовах пандемії команді Australian Open

Перша чоловіча "ракетка" України Сергій Стаховський висловив подяку за організацію першого в сезоні турніру Grand Slam - Відкритого чемпіонату Австралії - в умовах пандемії коронавірусу.

Сергій подолав кваліфікацію Australian Open-2021 і став першим українцем з 2018 року, який зіграє в основі цих змагань у чоловічій сітці, нагадує BTU.

"Чартерний рейс для всіх тенісистів до Мельбурна лише з 20 відсотками від місткості літака. Думаю, що буде доречно подякувати всій команді Australian Open за те, що цього року турнір відбудеться", - заявив Стаховський.

Напередодні до Мельбурна прилетіли українські учасниці Australian Open у жіночому одиночному розряді Марта Костюк та Еліна Світоліна.

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Змагання основної сітки Відкритого чемпіонату Австралії стартують 8 лютого.

Фото: Qatar Tennis.