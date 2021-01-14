Маррей через коронавірус може пропустити Australian Open

33-річний британський тенісист Енді Маррей здав позитивний тест на коронавірус.

Спортсмен ризикує пропустити Australian Open. Втім, у Маррея залишається шанс на участь у турнірі - для цього необхідно отримати дозвіл на приліт від медичного департаменту Австралії, повідомляє Sky Sports.

Маррей може прибути в Австралію останнім з учасників турніру. Тенісисту доведеться пробути 14 днів на карантині - практично до старту змагань.

Енді жодного разу не вигравав Australian Open, хоча п'ять разів виходив у фінал змагань у Мельбурні (2010-2011, 2013, 2015-2016 роки). Заради участі в першому мейджорі сезону Енді відмовився від участі на турнірі в американському Делрей-Біч.

Відкритий чемпіонат Австралії має пройти 8-21 лютого.

Фото: skysports.com.