Офіційний Вашингтон засудив арешт Навального російськими силовиками в аеропорту «Шереметьєво» та виступив з вимогою негайно та без усіляких умов звільнити опозиціонера.

Про це йдеться в заяві глави Державного департаменту США Майкла Помпео, оприлюдненій в ніч проти понеділка, передає власний кореспондент Укрінформу.

«США рішуче засуджують рішення Росії заарештувати Олексія Навального. Ми з глибоким занепокоєнням відзначаємо, що його затримання стало черговою спробою змусити замовкнути Навального, інших опозиціонерів, а також незалежні голоси, які критикують російську владу»,- наголосив держсекретар США.

Він підкреслив, що впевнені в собі політичні лідери не бояться голосу опозиції, не вдаються до насильства над політичними опонентами та їх неправомірних затримань.

«Російський народ, як і будь-який, заслуговує на уряд, який підтримує відкриту платформу ідей, прозоре та відповідальне управління, незалежну судову владу й здатність реалізовувати базові права людини щодо свободи слова та зборів», - підкреслив Помпео.

Глава американської дипломатії закликав російський уряд «забезпечити рівні умови для всіх політичних партій та кандидатів, які прагнуть брати участь у виборчому процесі».

«Олексій Навальний не є проблемою. Ми вимагаємо його негайного та безумовного звільнення», - наголосив державний секретар США.

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Як повідомляв Укрінформ, російський опозиціонер Олексій Навальний 17 січня був затриманий без пояснень у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту «Шереметьєво». Він повертався до РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Томську.