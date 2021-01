У Штатах відреагували на затримання Навального

Про це написав у Twitter сенатор Берні Сандерс, передає Укрінформ.

"Переживши замах на своє життя, російський активіст Олексій Навальний був затриманий після того, як сьогодні мужньо повернувся в Росію. Я закликаю до його звільнення. Сполучені Штати повинні підтримати тих, хто бореться з корупцією і працює в ім'я демократії в усьому світі", - написав сенатор Берні Сандерс.

After surviving an attempt on his life, Russian activist Alexei Navalny has been detained after bravely returning to Russia today. I call for his release. The United States must stand with those fighting corruption and working for democracy around the world. https://t.co/eCMB4QeERL

Майбутній радник обраного президента США Джо Байдена Джейк Салліван також висловився з приводу затримання російського опозиціонера. Він наголосив, що ті, хто вчинив замах на життя Навального, повинні бути притягнені до відповідальності.

«Нападки Кремля на містера Навального – це не тільки порушення прав людини, але й образа російського народу, який хоче, щоб їхні голоси були почуті», – написав Салліван у твіттері.

Mr. Navalny should be immediately released, and the perpetrators of the outrageous attack on his life must be held accountable. The Kremlin’s attacks on Mr. Navalny are not just a violation of human rights, but an affront to the Russian people who want their voices heard.