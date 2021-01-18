У Штатах відреагували на затримання Навального

У Сполучених Штатах Америки закликають РФ звільнити російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це написав у Twitter сенатор Берні Сандерс, передає Укрінформ.

"Переживши замах на своє життя, російський активіст Олексій Навальний був затриманий після того, як сьогодні мужньо повернувся в Росію. Я закликаю до його звільнення. Сполучені Штати повинні підтримати тих, хто бореться з корупцією і працює в ім'я демократії в усьому світі", - написав сенатор Берні Сандерс.

After surviving an attempt on his life, Russian activist Alexei Navalny has been detained after bravely returning to Russia today. I call for his release.



The United States must stand with those fighting corruption and working for democracy around the world. https://t.co/eCMB4QeERL — Bernie Sanders (@SenSanders) January 17, 2021

Майбутній радник обраного президента США Джо Байдена Джейк Салліван також висловився з приводу затримання російського опозиціонера. Він наголосив, що ті, хто вчинив замах на життя Навального, повинні бути притягнені до відповідальності.

«Нападки Кремля на містера Навального – це не тільки порушення прав людини, але й образа російського народу, який хоче, щоб їхні голоси були почуті», – написав Салліван у твіттері.

Mr. Navalny should be immediately released, and the perpetrators of the outrageous attack on his life must be held accountable. The Kremlin’s attacks on Mr. Navalny are not just a violation of human rights, but an affront to the Russian people who want their voices heard. — Jake Sullivan (@jakejsullivan) January 17, 2021

Нагадаємо: раніше правозахисна організація Amnesty International назвала Навального «в’язнем совісті».

Як повідомляв Укрінформ, Олексія Навального затримано у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту «Шереметьєво» 17 січня.

Навальний щойно повернувся в Росію з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Томську. Літак авіакомпанії «Перемога», на борту якого перебував російський опозиційний політик з дружиною, замість планового прильоту до «Внуково» приземлився в московському аеропорту «Шереметьєво».

Раніше повідомлялося, що в Росії Навального можуть затримати ФСВП і Слідчий комітет. Тиждень тому ФСВП звернулася до суду з вимогою замінити Навальному умовний термін у справі «Ів Роше» на реальний. Термін закінчився 30 грудня.