У Штатах відреагували на затримання Навального

У Штатах відреагували на затримання Навального

Укрінформ
У Сполучених Штатах Америки закликають РФ звільнити російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це написав у Twitter сенатор Берні Сандерс, передає Укрінформ.

"Переживши замах на своє життя, російський активіст Олексій Навальний був затриманий після того, як сьогодні мужньо повернувся в Росію. Я закликаю до його звільнення. Сполучені Штати повинні підтримати тих, хто бореться з корупцією і працює в ім'я демократії в усьому світі", - написав сенатор Берні Сандерс.

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Майбутній радник обраного президента США Джо Байдена Джейк Салліван також висловився з приводу затримання російського опозиціонера. Він наголосив, що ті, хто вчинив замах на життя Навального, повинні бути притягнені до відповідальності.

«Нападки Кремля на містера Навального – це не тільки порушення прав людини, але й образа російського народу, який хоче, щоб їхні голоси були почуті», – написав Салліван у твіттері.

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Нагадаємо: раніше правозахисна організація Amnesty International назвала Навального «в’язнем совісті».

Як повідомляв Укрінформ, Олексія Навального затримано у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту «Шереметьєво» 17 січня.

Навальний щойно повернувся в Росію з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Томську. Літак авіакомпанії «Перемога», на борту якого перебував російський опозиційний політик з дружиною, замість планового прильоту до «Внуково» приземлився в московському аеропорту «Шереметьєво».

Раніше повідомлялося, що в Росії Навального можуть затримати ФСВП і Слідчий комітет. Тиждень тому ФСВП звернулася до суду з вимогою замінити Навальному умовний термін у справі «Ів Роше» на реальний. Термін закінчився 30 грудня.

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