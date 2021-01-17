Затримання Навального: Мезенцева каже, що Україна може оскаржити повноваження РФ у ПАРЄ

Українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи планує порушити питання з оскарження повноважень делегації Росії, у тому числі у зв'язку із затриманням у Москві російського опозиційного політика Олексія Навального.

Про це написала у Facebook голова постійної делегації Верховної ради України у ПАРЄ Марія Мезенцева, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Наша делегація буде використовувати всі можливі інструменти, які передбачає регламент, для подальших кроків щодо обговорень (urgent debates) та оскаржень повноважень РФ, базуючись в тому числі на цих подіях», - заявили народна депутатка, реагуючи на затримання 17 січня у московському аеропорту Навального, щойно він прибув рейсом із Берліна.

Мезенцева нагадала, що на 19 січня запланований виступ та участь онлайн Навального на засіданні комітету ПАРЄ з правових питань та демократії.

«Зважаючи на останні події (його затримання у Москві, подальше перебування в СІЗО, а також призначений суд на 29 січня), навряд чи він зможе взяти участь», - констатувала голова української делегації в Асамблеї.

Вона додала, Європейський суд з прав людини у Страсбурзі зобов'язав Росію виплатити Навальному понад 22 тис. євро, постановивши, що російський уряд порушив відносно політика низку статей Європейської конвенції з прав людини.

Зимова сесія ПАРЄ пройде 25-28 січня у так званому «гібридному» форматі. Делегати можуть брати участь у засіданнях, як за фізичної присутності у Страсбурзі, так й дистанційно.

Як повідомляв Укрінформ, Олексія Навального затримано у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту «Шереметьєво» 17 січня.

Навальний щойно повернувся в Росію з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Томську. Літак авіакомпанії «Перемога», на борту якого перебував російський опозиційний політик з дружиною, замість планового прильоту до «Внуково» приземлився в московському аеропорту «Шереметьєво».

Раніше повідомлялося, що в Росії Навального можуть затримати ФСВП і Слідчий комітет. Тиждень тому ФСВП звернулася до суду з вимогою замінити Навальному умовний термін у справі «Ів Роше» на реальний. Термін закінчився 30 грудня.