Голова ЄК: Час працює проти коронавірусу

З початком вакцинації час почав працювати проти COVID-19.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 15 січня у відеозверненні до делегатів з’їзду німецького Християнсько-демократичного союзу, передає кореспондент Укрінформу.

«Все більше людей в Європі отримують вакцину, відтепер час працює проти вірусу», - заявила фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що ЄС ще влітку підтримав виробництво вакцини в Європі «сотнями мільйонів євро». Для вакцинації ЄС замовив понад 2 млрд доз, «це більш ніж достатньо, щоб всі громадяни Європи могли зробити щеплення». При цьому очільниця Єврокомісії підкреслила, що ЄС думає не лише про себе, але й про сусідів – від Західних Балкан до Африки.

Фон дер Ляєн відзначила роль ФРН під час її головування у Раді ЄС у другому півріччі 2020 року в боротьбі з пандемією, зокрема, запровадженні програми відродження Next Generation EU.

«Ми цим пишемо історію. Ми хочемо не просто залікувати глибокі рани, які залишила ця пандемія, ми хочемо модернізувати нашу Європу, оцифрувати її, а також бути піонерами в плані захисту клімату. Але насамперед ці 1,8 млрд євро є надією для жителів Європи на те, що ми разом вийдемо з цієї кризи сильнішими, коли ми врешті решт залишимо позаду світ корони», - заявила фон дер Ляєн.

Сильнішою Європа буде також разом з США. «Через кілька днів Джо Байден прийме присягу як новий президент США. Це момент, на який чекали багато з нас 4 довгих роки», - заявила голова ЄК.

За її словами, треба використати цей момент для нового старту порядку денного співробітництва зі США. «Разом зі США ми сильні, щоб захищати нашу демократію проти зростаючих викликів авторитарних режимів», - підкреслила німкеня.

Як раніше повідмовляв Укрінформ, з’їзд ХДС, який почався ввечері 15 січня, проходить у віртуальному режимі. На ньому буде обраний новий голова партії. Фон дер Ляєн, яка сама є членом ХДС, назвала доброю новиною для Європи те, що всі три кандидати є «яскраво виражено проєвропейськими», отже незалежно від результатів виборів, ХСД буде «німецько-європейською партією».