Від COVID-19 вакцинувалися король та королева Швеції

Цієї п’ятниці 74-річний король Швеції Карл XVI Густав та 77-річна королева Сільвія отримали щеплення від коронавірусу у своєму палаці Стенхаммар під Стокгольмом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

Наголошується, що літня пара вакцинувалася за рекомендацією сімейного лікаря короля.

«Зараз у нашій країні відбувається масштабна вакцинація від коронавірусу. Я сподіваюся, що всі, хто має можливість вакцинуватися найближчими місяцями, скористаються нею, щоб ми усі залишили позаду цей складний період якомога швидше», - заявив шведський король.

Як відомо, станом на кінець минулого тижня, у Швеції провакцинували близько 80 тисяч осіб із 10-мільйонного населення.

Амбітна мета уряду - запропонувати вакцинуватися усьому дорослому населенню та неповнолітнім з груп ризику до червня 2021 року.

Першими вакцину мають отримати близько 570 000 осіб із найвразливіших груп: мешканці будинків для літніх людей і тих, які отримують соціальну допомогу вдома, медпрацівники, працівники сфери піклування та члени їхніх родин.

Після цього вакцину запропонують іншим літнім людям від 70 років, що не входять до першої категорії, та низці інших груп ризику - загалом близько 2,6 млн людей, а далі - решті охочих.

Окремі регіони Швеції вже провакцинували практично всіх мешканців та персонал будинків для літніх людей.

Також варто нагадати, що 14 січня загальне число жертв коронавірусу у Швеції перевищило 10 тисяч.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 93 803 047 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 2 008 076 летальних, одужали 67 001 256 осіб.

Фото: Sara Friberg / Kungl. Hovstaterna