Король та королева Норвегії вакцинувалися від COVID-19

Король Норвегії Гаральд V та королева Соня вакцинувалися від коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомив королівський двір, передає Укрінформ із посиланням на dpa.

Королівському подружжю 83 роки, тому вважається, що вони входять у групу ризику.

Очікується, що друга доза вакцини буде введена їм через три тижні.

Також у середу вакцинувалася 88-річна сестра короля Норвегії принцеса Астрід.

Якою саме вакциною їх прищепили, не уточнюється.

Вакцинація від коронавірусу в Норвегії стартувала 27 грудня.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 січня королева Британії та її чоловік герцог Единбурзький отримали щеплення від коронавірусу.

Станом на 13 січня, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 92 147 869 випадків коронавірусу, зокрема 1 973 447 летальних, одужало 65 983 925 людей.

Фото: beaumonde.nl