Король та королева Норвегії вакцинувалися від COVID-19
Укрінформ
Король Норвегії Гаральд V та королева Соня вакцинувалися від коронавірусної інфекції COVID-19.
Про це повідомив королівський двір, передає Укрінформ із посиланням на dpa.
Королівському подружжю 83 роки, тому вважається, що вони входять у групу ризику.
Очікується, що друга доза вакцини буде введена їм через три тижні.
Також у середу вакцинувалася 88-річна сестра короля Норвегії принцеса Астрід.
Якою саме вакциною їх прищепили, не уточнюється.
Вакцинація від коронавірусу в Норвегії стартувала 27 грудня.
Як повідомляв Укрінформ, 9 січня королева Британії та її чоловік герцог Единбурзький отримали щеплення від коронавірусу.
Станом на 13 січня, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 92 147 869 випадків коронавірусу, зокрема 1 973 447 летальних, одужало 65 983 925 людей.
Фото: beaumonde.nl