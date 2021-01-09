Папа римський збирається зробити щеплення від коронавірусу

Папа римський Франциск збирається зробити щеплення від коронавірусної хвороби наступного тижня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Папа Франциск заявив сьогодні, що планує зробити щеплення від COVID-19 вже наступного тижня та закликав усіх зробити це, щоб захистити не тільки своє життя, але й життя оточуючих.

"Я вважаю, що з етичного боку кожен має отримати вакцину", - сказав він.

Ватикан заявив, що незабаром розпочне власну кампанію вакцинації проти коронавірусу.

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«Наступного тижня ми почнемо робити це тут, у Ватикані, і я зарезервував прийом для себе. Це потрібно зробити», - сказав Папа Франциск.

За даними Worldometer, у світі виявлено 89 703 957 випадків зараження коронавірусом, зокрема 1 927 922 летальні, одужали 64 201 193 особи.

Фото: ANSA