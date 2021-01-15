ЄСПЛ оголосить 21 січня рішення у справі «Грузія проти РФ»

ЄСПЛ оголосить 21 січня рішення у справі «Грузія проти РФ»

Укрінформ
Наступного тижня Європейський суд з прав людини ухвалить рішення у міждержавній справі за позовом Грузії проти Росії щодо російської збройної агресії у серпні 2008 року.

Про це власному кореспондентові Укрінформу у Страсбурзі повідомили у пресслужбі суду.

«Велика палата ЄСПЛ оголосить рішення у справі «Грузія проти Росії» (ІІ) 21 січня 2021 року», - сказали у суді.

Справа стосується обвинувачень, які грузинський уряд висунув проти РФ, щодо багатьох порушень Європейської конвенції з прав людини під час збройного конфлікту між країнами у серпні 2008 року.

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У своєму позові Грузія заявляє, що російські збройні сили скоювали непропорційні напади проти цивільного населення та його власності, що призвело до порушення низки статей Конвенції.

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Як повідомляв Укрінформ, 14 січня ЄСПЛ ухвалив і оприлюднив рішення, яким визнав прийнятними позов і скарги України у міждержавній справі проти Росії щодо порушення російською стороною Європейської конвенції з прав людини після набуття з 27 лютого 2014 року «ефективного контролю» над Кримом.

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