ЄСПЛ оголосить 21 січня рішення у справі «Грузія проти РФ»

Наступного тижня Європейський суд з прав людини ухвалить рішення у міждержавній справі за позовом Грузії проти Росії щодо російської збройної агресії у серпні 2008 року.

Про це власному кореспондентові Укрінформу у Страсбурзі повідомили у пресслужбі суду.

«Велика палата ЄСПЛ оголосить рішення у справі «Грузія проти Росії» (ІІ) 21 січня 2021 року», - сказали у суді.

Справа стосується обвинувачень, які грузинський уряд висунув проти РФ, щодо багатьох порушень Європейської конвенції з прав людини під час збройного конфлікту між країнами у серпні 2008 року.

У своєму позові Грузія заявляє, що російські збройні сили скоювали непропорційні напади проти цивільного населення та його власності, що призвело до порушення низки статей Конвенції.

Як повідомляв Укрінформ, 14 січня ЄСПЛ ухвалив і оприлюднив рішення, яким визнав прийнятними позов і скарги України у міждержавній справі проти Росії щодо порушення російською стороною Європейської конвенції з прав людини після набуття з 27 лютого 2014 року «ефективного контролю» над Кримом.