Грузія не має наміру використовувати російську COVID-вакцину

Грузинська влада наголосила, що варіант використання російської вакцини від коронавірусу нею не розглядається взагалі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Грузія Онлайн з посиланням на кандидата в міністри охорони здоров'я країни Катерину Тікарадзе.

«У нас є можливість отримати всі три види вакцини, російська вакцина розглядатися не буде», - заявила журналістам Тікарадзе.

За її словами, вже є можливість поширювати вакцину по країні та безпечно вакцинувати пацієнтів.

«Російська вакцина не розглядається, але важливо зазначити, що російська вакцина також бере участь у «Фонді Ковакс». Якщо вона буде визнана в світі, не лише Грузія, а й інші країни можуть стати її користувачами, але на даному етапі це жодним чином не обговорюється», - заявила Тікарадзе.

Очікується, що вакцина з'явиться в Грузії в березні.

«На даному етапі сплачено 16 мільйонів, що становить 25 відсотків від загальної вартості», - заявила грузинська чиновниця.

Як відомо, всього з початку пандемії в Грузії підтверджено 212,5 тисячі випадків COVID-19, включаючи 2 182 летальних.

Станом на 22 грудня в світі зафіксовано 78 045 130 випадків коронавірусу, з них 1 715 889 смертей і 54 856 372 одужання.