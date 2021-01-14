Італія продовжить надзвичайний стан до кінця квітня - ЗМІ

Уряд Італії вирішив продовжити до 30 квітня режим надзвичайного стану, запроваджений у країні у зв’язку з поширенням COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Відповідну заяву зробив на засіданні парламенту міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца.

«Уряд вважає доцільним продовжити надзвичайний стан до 30 квітня», - сказав Сперанца.

Зазначається, що таке рішення зумовлене відсутністю ознак послаблення пандемії коронавірусу.

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Як повідомлялося, режим надзвичайного стану в Італії вперше був введений рік тому і вже двічі продовжувався. Він мав закінчитися 31 січня.

За останніми даними Worldometer, в Італії підтверджено 2 319 036 випадків COVID-19, у тому числі 80 326 летальних. Вилікувалися 1 673 936 осіб.

Фото: ANSA