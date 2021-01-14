Італія продовжить надзвичайний стан до кінця квітня - ЗМІ
Коронавірус
Укрінформ
Уряд Італії вирішив продовжити до 30 квітня режим надзвичайного стану, запроваджений у країні у зв’язку з поширенням COVID-19.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Відповідну заяву зробив на засіданні парламенту міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца.
«Уряд вважає доцільним продовжити надзвичайний стан до 30 квітня», - сказав Сперанца.
Зазначається, що таке рішення зумовлене відсутністю ознак послаблення пандемії коронавірусу.
Як повідомлялося, режим надзвичайного стану в Італії вперше був введений рік тому і вже двічі продовжувався. Він мав закінчитися 31 січня.
За останніми даними Worldometer, в Італії підтверджено 2 319 036 випадків COVID-19, у тому числі 80 326 летальних. Вилікувалися 1 673 936 осіб.
Фото: ANSA