У Римі студенти вимагають скасувати карантин для вишів

У центральній частині Рима десятки студентів проводять акцію протесту, вимагаючи відкриття освітніх закладів, зачинених на час карантину.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

"Освіта має вирішальне значення. Ми просимо безпечного повернення до очного навчання”, - сказав студент Емануеле Санторі під час демонстрації.

Після різдвяних свят Італія повернулася до трирівневої системи карантину, що дозволяє застосовувати різні обмежувальні заходи в різних регіонах відповідно до локального рівня захворюваності.

Минулого тижня уряд Італії заявив, що з 11 січня навчальні заклади можуть поновити роботу з 50-відсотковим навантаженням, але тільки у 4 регіонах дозволили це зробити. Більшість регіональних урядів заявили, що ще зарано.

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Італійські навчальні заклади знову відкрилися в середині вересня після шестимісячної перерви - найдовшої серед країн Європі, але очні заняття по всій країні за місяць знову були припинені через нову хвилю пандемії.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними Worldometer, у світі виявлено 90 779 824 випадки COVID-19, зокрема 1 944 873 летальні, одужали 64 918 638 осіб.

В Італії наразі підтверджено 2 276 491 випадок COVID-19, з них 78 755 летальних.

фото: ЕРА