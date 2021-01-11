У Римі студенти вимагають скасувати карантин для вишів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.
"Освіта має вирішальне значення. Ми просимо безпечного повернення до очного навчання”, - сказав студент Емануеле Санторі під час демонстрації.
Після різдвяних свят Італія повернулася до трирівневої системи карантину, що дозволяє застосовувати різні обмежувальні заходи в різних регіонах відповідно до локального рівня захворюваності.
Минулого тижня уряд Італії заявив, що з 11 січня навчальні заклади можуть поновити роботу з 50-відсотковим навантаженням, але тільки у 4 регіонах дозволили це зробити. Більшість регіональних урядів заявили, що ще зарано.
Італійські навчальні заклади знову відкрилися в середині вересня після шестимісячної перерви - найдовшої серед країн Європі, але очні заняття по всій країні за місяць знову були припинені через нову хвилю пандемії.
Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними Worldometer, у світі виявлено 90 779 824 випадки COVID-19, зокрема 1 944 873 летальні, одужали 64 918 638 осіб.
В Італії наразі підтверджено 2 276 491 випадок COVID-19, з них 78 755 летальних.
фото: ЕРА