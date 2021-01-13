Хорватія вводить карантин для приїжджих з країн, де виявили новий штам коронавірусу

Хорватія запровадила спеціальні епідеміологічні заходи для осіб, які прибувають з країн, де поширюється новий штам коронавірусу.

Про це у Фейсбуку повідомляє посольство України у Хорватії, передає Укрінформ.

Як зазначається, Штаб цивільного захисту Республіки Хорватія оновив рішення про тимчасову заборону та обмеження перетину кордону, воно діятиме з 14 до 31 січня.

"Особи, у тому числі громадяни України, які прибувають з країн, де поширено новий штам коронавірусу, при в’їзді в Хорватію мають пред’явити негативний результат ПЛР-тесту (дійсний 48 годин), а також їм буде призначена 14-денна самоізоляція. Самоізоляцію можна зменшити до 7 днів за умови здачі додаткового ПЛР-тесту за власний кошт на території Хорватії (після 7 днів самоізоляції) і якщо тест буде негативний", - інформують у диппредставництві.

Зазначається, що українці, мають право в’їхати до Хорватії без негативного результату ПЛР-тесту з невідкладних особистих причин (на похорон, лікування), за умови, якщо залишать територію країни упродовж 12 годин.

За даними посольства, українці, які вирушають до Хорватії з метою волонтерської діяльності на постраждалих від землетрусу територіях, мають право в’їхати без негативного результату ПЛР-тесту за умови наявності попереднього дозволу Штабу цивільного захисту.

Інші умови в’їзду громадян України до Хорватії у період дії обмежувальних заходів залишаються без змін.

Особи, які прямують через Хорватію транзитом, повинні залишити територію країни протягом 12 годин з моменту в’їзду.

При цьому наголошується, що громадяни України не мають права в’їжджати у Хорватію з туристичною метою.