Президент Хорватії публічно вакцинувався від COVID-19

Президент Хорватії Зоран Міланович публічно вакцинувався від коронавірусної інфекції, закликавши громадян зробити так само.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CroatiaWeek.

Міланович закликав громадян країни наслідувати його приклад, аби захиститися від коронавірусу.

За словами президента, перед вакцинацією він проконсультувався з лікарем, наголосивши, що це повинні робити всі.

Зазначається, що окрім президента, перед камерами ЗМІ прищепився начальник штабу збройних сил адмірал Роберт Храндж, а також десять міністрів. Таким чином вони намагаються підвищити обізнаність громадян про важливість щеплення проти COVID-19.

Кампанія з вакцинації від коронавірусу розпочалася у Хорватії 27 грудня. Щеплення для її жителів є безкоштовним.

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У рамках першого етапу Хорватія отримала 9,7 тис. доз препарату компаній Pfizer/BioNTech.

За даними сайту Worldometer, у Хорватії з початку епідемії зафіксовано 216 848 випадків коронавірусу, з них – 4266 летальних, 206 310 осіб одужали.

Фото: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Marko Beljan/Tomislav Bušljeta