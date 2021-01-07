Президент Хорватії публічно вакцинувався від COVID-19
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CroatiaWeek.
Міланович закликав громадян країни наслідувати його приклад, аби захиститися від коронавірусу.
За словами президента, перед вакцинацією він проконсультувався з лікарем, наголосивши, що це повинні робити всі.
Зазначається, що окрім президента, перед камерами ЗМІ прищепився начальник штабу збройних сил адмірал Роберт Храндж, а також десять міністрів. Таким чином вони намагаються підвищити обізнаність громадян про важливість щеплення проти COVID-19.
Кампанія з вакцинації від коронавірусу розпочалася у Хорватії 27 грудня. Щеплення для її жителів є безкоштовним.
У рамках першого етапу Хорватія отримала 9,7 тис. доз препарату компаній Pfizer/BioNTech.
За даними сайту Worldometer, у Хорватії з початку епідемії зафіксовано 216 848 випадків коронавірусу, з них – 4266 летальних, 206 310 осіб одужали.
Фото: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Marko Beljan/Tomislav Bušljeta