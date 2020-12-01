Хорватія посилює правила вʼїзду для українців

Хорватія посилює правила перетину кордону для іноземних громадян, зокрема для українців, в період з 1 до 15 грудня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє посольство України в Хорватії у Фейсбуці.

За новими правилами громадянам України буде дозволений вʼїзд за наявності негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого не раніше ніж за 48 годин до перетину кордону, або з обов’язковим проходженням самоізоляції до здачі відповідного ПЛР-тесту в Хорватії та отримання негативного результату.

Заборона не поширюється на громадян України, які мають дійсну посвідку на проживання в країнах ЄС та прибувають у Хорватію безпосередньо з країн Європейського Союзу, які входять до зеленого списку країн, визначених Європейським центром з контролю та профілактики захворювань, не мають ознак хвороби та не були в тісному контакті з хворою людиною.

Громадяни України з дозволом на проживання в країнах ЄС, які проїжджали транзитом без затримання через інші країни ЄС до контрольно-пропускних пунктів Хорватії, на прикордонному переході повинні довести, що вони не затримувалися в транзитних країнах, і в цьому випадку заборона з цього рішення не поширюється на них.

Громадяни України, які постійно проживають в Україні, мають право в’їжджати в Хорватію за виняткових підстав:

- Медичні працівники, дослідники у галузі охорони здоров’я, працівники по догляду за людьми похилого віку;

- Прикордонники;

- Працівники у транспортній галузі;

- Дипломати, співробітники міжнародних організацій, військові, працівники поліції, працівники в гуманітарній сфері та особи цивільного захисту при виконанні своїх службових обов'язків;

- Особи, які подорожують транзитом;

- Особи, які подорожують з метою навчання;

- Моряки;

- Особи, які подорожують з невідкладних особистих/сімейних причин, ділових причин чи мають інші економічні інтереси.

Особи, які прямують Хорватією транзитом, повинні залишити територію країни протягом 12 годин з моменту в’їзду.

При перетині кордону та перебуванні в Республіці Хорватія всі особи зобов'язані дотримуватися епідеміологічних заходів безпеки, загальних та спеціальних рекомендацій чи інструкцій Хорватського інституту громадського здоров'я, зазначає посольство.

Додаткова інформація щодо перетину хорватського кордону доступна тут.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон станом на 27 листопада 2020 року. До "червоної" зони потрапили 38 країн (раніше їх було 44), серед яких в тому числі: Австрія, Болгарія, Вірменія, Грузія, Італія, Литва, Польща, Португалія, Румунія, Сербія, Словенія, США, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швейцарія, Швеція та інші.

Фото: Посольство України в Хорватії