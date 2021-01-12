ЄС привітав впорядковане проведення президентських виборів у Киргизстані

Європейський Союз привітав добре організовані вибори президента Киргизстану та референдуму щодо майбутньої політичної системи, але водночас нагадав про недоліки, які були виявлені спостерігачами ОБСЄ/БДІПЛ.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві речника ЄС, що оприлюднена у понеділок на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Європейський Союз вітає впорядковані та добре організовані президентські вибори в Киргизькій Республіці 10 січня 2021 року, особливо з огляду на виклики, пов’язані з пандемією COVID-19. Разом з цим, відповідно до попередніх оцінок та висновків обмеженої міжнародної спостережної місії ОБСЄ/БДІПЛ, були допущені нерівні умови для кандидатів, зловживання адміністративним ресурсом та порушення агітаційних процедур. Явка виборців була також відносно низькою», - йдеться у заяві.

Як зазначив речник ЄС, влада Киргизстана має продовжувати вдосконалення національного виборчого законодавства шляхом виконання рекомендації ОБСЄ/БДІПЛ.

Євросоюз оцінив президентські вибори як важливий крок з повернення країни до політичної стабільності. Європейський Союз, який є партнером Киргизстану вже тривалий час, готовий і надалі підтримувати Киргизьку Республіку у просуванні програм соціального й економічного розвитку, вдосконалення системи управління, верховенства права та боротьби з корупцією.

Євросоюз закликав майбутнього президента країни працювати з усіма частинами суспільства та продовжувати зміцнювати універсальні зобов’язання Киргизької Республіки щодо дотримання прав людини та фундаментальних свобод, а також поважати свої міжнародні зобов’язання.

«Під час референдуму щодо майбутньої політичної системи виборці Киргизстану підтримали введення президентської системи управління. Нова конституція має забезпечити, щоб президентська система управляння (створювалася) з повною повагою до демократичних принципів, відповідно до міжнародних зобов’язань. Всі подальші дискусії щодо цього мають бути інклюзивними та прозорими», - йдеться у повідомленні.

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При цьому Європейський Союз закликав до якнайшвидшого проведення парламентських виборів в цій країні у взаємодії з ОБСЄ/БДІПЛ та за умови плюралізмуі продовження діалогу з громадянським суспільством.

Як повідомлялося, на дострокових виборах президента Киргизстану, що відбулися в неділю, 10 січня, більшість голосів набрав Садир Жапаров.