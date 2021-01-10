У Киргизстані стартували дострокові вибори президента і референдум щодо форми правління.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє національне інформагентство Киргизстану "Кабар".

За крісло президента боротимуться 17 кандидатів. Раніше їх було 18, але один з претендентів Рашид Тагаєв відкликав свою кандидатуру.

На референдум винесено питання обрання форми правління КР: президентська республіка, парламентська республіка або проти всіх варіантів.

4 жовтня у Киргизстані відбулися парламентські вибори. Десять з 12 опозиційних партій, що програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування.

Наступного дня у столиці та інших містах почалися акції протесту. Учасники вимагали анулювати підсумки голосування і провести перевибори. Силовики гранатами й водометами розігнали незадоволених.

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9 жовтня президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков відправив у відставку уряд і прем'єр-міністра Кубатбека Боронова, а також запровадив у Бішкеку режим надзвичайного стану.

15 жовтня стало відомо, що Жеенбеков добровільно пішов у відставку, щоб уникнути кровопролиття.

14 листопада виконувач обов'язків президента Киргизстану Садир Жапаров склав повноваження у зв'язку з висуненням його кандидатури на посаду глави держави.