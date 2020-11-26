У Киргизстані хочуть позбавити російську мову статусу офіційної

У Киргизстані в рамках процесу доопрацювання проєкту конституційної реформи запропонували скасувати офіційний статус російської мови, закріплений в Конституції країни.

Таку пропозицію вніс член конституційної наради Садірдін Торалієв, передає Укрінформ з посиланням на агентство 24kg.

«Це, може, буде звучати радикально. Але моя пропозиція - залишити державною мовою тільки киргизьку мову. Решту мов ми будемо розвивати іншими законами», - сказав Торалієв.

Він зазначив, що киргизи живуть з російською мовою «як прив'язана собака» через її офіційний статус, тому молодь перестала розмовляти киргизькою мовою.

«Чому не вчать киргизьку? Тому що немає потреби в ній. Потрібно створити її. Тільки тоді всі почнуть вчити і розмовляти киргизькою », - резюмував Торалієв.

Мовне питання киргизи порушили в рамках громадського обговорення проєкту закону про призначення референдуму по внесенню змін до конституції. Парламент запропонував переформатувати інститути президента й уряду з покладанням на главу держави відповідальності за формування і роботу кабміну, а також знизити число депутатів парламенту з 120 до 90.

Як повідомлялося, в Україні закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» встановлює, що з 16 січня 2021-го року всі постачальники послуг незалежно від форми власності мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою.

Фото: АА