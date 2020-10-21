У Киргизстані оголосили економічну амністію для «корупціонерів»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє 24.kg.
«Наданими мені повноваженнями я офіційно оголошую економічну амністію», - заявив Жапаров.
Він упевнений, що за останні 30 років у таких галузях, як енергетика, митна і податкова служби, лікарське забезпечення, видача ліцензії, надрокористування та інших, процвітали системні корупційні схеми.
«У зв'язку з цим корупціонерам, які організували злочинні схеми, наживалися на простому народі, обкрадаючи його; колишнім чиновникам, які мають частки в різних компаніях; чиновникам, які шляхом рейдерського захоплення незаконно заволоділи акціями великих підприємств; підприємцям, які ухиляються від сплати податків; окремим чиновникам, які замішані в порушенні чинного законодавства або сприяють вчиненню зазначених діянь; керівникам центральних органів виконавчої влади; митникам і фінансистам, даю 30 днів. Я хочу, щоб самі все розкрили і надали реальні відомості про наявні факти», - заявив Жапаров.
В.о. президента країни вимагає добровільно відшкодувати кожну копійку, незаконно отриману від держави, а також розкрити і надати відомості про своє приховане майно і капітал.
Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня в Киргизстані пройшли парламентські вибори. Десять з 12 опозиційних партій, які програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії "Бір Бол" Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою.
Наступного дня в столиці Киргизстану та інших містах почалися акції протесту. Учасники вимагали анулювати підсумки голосування і провести перевибори. Силовики гранатами і водометами розігнали незадоволених.
9 жовтня президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков відправив у відставку уряд і прем'єр-міністра Кубатбека Боронова, а також запровадив у Бішкеку режим надзвичайного стану.
15 жовтня стало відомо, що Жеенбеков добровільно пішов у відставку, щоб уникнути кровопролиття. За конституцією країни, в такій ситуації обов'язки президента на перехідний період має виконувати голова парламенту Канат Ісаєв, затверджений на цю посаду лише минулої середи. Але вже в четвер увечері Ісаєв публічно відмовився виконувати обов'язки президента. Таким чином, повноваження глави держави перейшли до прем'єр-міністра Садира Жапарова.
До цього часу Жапаров з 2017 року відбував у в'язниці покарання за обвинуваченням в організації заворушень у 2013 році і в захопленні заручника. 6 жовтня, під час штурму державних установ, він був звільнений з в'язниці своїми прихильниками.