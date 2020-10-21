Повторні вибори в парламент Киргизстану відбудуться 20 грудня

ЦВК Киргизстану прийняла рішення провести повторні вибори в парламент (Жогорку Кенеш) 20 грудня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АКІ press.

Також члени ЦВК 21 жовтня затвердили календарний план основних організаційно-практичних заходів і кошторис витрат на підготовку і проведення повторних виборів.

Генеральній прокуратурі доручено під час підготовки і проведення повторних виборів забезпечити дотримання Конституції і законів Киргизстану.

Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня в Киргизстані пройшли парламентські вибори. Десять з 12 опозиційних партій, які програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії "Бір Бол" Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою.

Наступного дня в столиці Киргизстану та інших містах почалися акції протесту. Учасники вимагали анулювати підсумки голосування і провести перевибори. Силовики гранатами і водометами розігнали незадоволених.

9 жовтня президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков відправив у відставку уряд і прем'єр-міністра Кубатбека Боронова, а також запровадив у Бішкеку режим надзвичайного стану.

15 жовтня стало відомо, що Сооронбай Жеенбеков добровільно пішов у відставку, щоб уникнути кровопролиття. За конституцією країни, в такій ситуації обов'язки президента на перехідний період має виконувати голова парламенту Канат Ісаєв, затверджений на цю посаду лише минулої середи. Але вже в четвер увечері Ісаєв публічно відмовився виконувати обов'язки президента. Таким чином, повноваження глави держави перейшли до прем'єр-міністра Садира Жапарова.

До того часу Жапаров з 2017 року відбував у в'язниці покарання за обвинуваченням в організації заворушень у 2013 році і в захопленні заручника. 6 жовтня, під час штурму державних установ, він був звільнений з в'язниці своїми прихильниками.

Фото: АКІpress