Президент Киргизстану пішов у відставку
Як передає Укрінформ, про це повідомляє його пресслужба.
«Я не тримаюся за владу. Не хочу залишитися в історії Киргизстану як президент, що пролив кров і стріляв у власних громадян. Тому прийняв рішення піти у відставку», - заявив Жеенбеков.
За його словами, він подав у відставку, тому що цього вимагають люди.
«Вчора Жогорку Кенеш (парламент - ред.) затвердив склад уряду, я підписав укази президента Киргизької Республіки про відповідні призначення. Але це не зняло напруженість. На жаль, агресія не вщухає, вимога моєї негайної відставки триває», - додав він.
Жеенбеков також зазначив, що для нього цілісність країни, єдність народу і спокій в суспільстві понад усе.
Раніше Жеенбеков заявив, що піде у відставку тільки після того, як у країні пройдуть нові парламентські вибори.
Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня в Киргизстані пройшли парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали чотири політичні сили.
При цьому 10 з 12 опозиційних партій, що програли вибори, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії "Бір Бол" Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних із владою.
5 жовтня у столиці Киргизстану та інших містах почалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювання підсумків голосування і проведення перевиборів.
За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, в результаті заворушень на тлі протестів проти результатів парламентських виборів постраждали більше тисячі осіб, одна людина загинула.
У п'ятницю президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков відправив у відставку уряд країни і прем'єр-міністра Кубатбека Боронова. Також глава країни ввів на території Бішкека режим надзвичайного стану.
ФОТО: Офіційний сайт Президента Киргизької Республіки