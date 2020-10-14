Парламент Киргизстану затвердив новий склад уряду

Депутати парламенту Киргизстану затвердили новий склад уряду та його програму.

Єдиним кандидатом на пост прем'єр-міністра був випущений прихильниками з ув'язнення Садир Жапаров, повідомляє Укрінформ із посиланням на місцеве видання Kloop.

Видання зазначає, що частина депутатів вже голосували за Жапарова на двох засіданнях, але тоді засідання проводилися з порушеннями. Як раніше повідомлялося, депутати також самі неодноразово заявляли про погрози на адресу парламентарів від прихильників Жапарова.

Разом з цим, у середу, 14 жовтня, в Бішкеку проходить мітинг на підтримку Жапарова, хоча в місті запроваджено режим НС і масові зібрання заборонено. Прихильники Жапарова вимагають відставки президента Сооронбая Жеенбекова.

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Раніше у вівторок президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков визнав незаконним рішення парламенту про призначення нового складу кабміну на чолі з Садиром Жапаровим.

Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня в Киргизстані пройшли парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали чотири політичні сили.

При цьому 10 з 12 опозиційних партій , що програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою.

Міжнародні спостерігачі заявили, що на виборах мали місце серйозні порушення, в тому числі підкуп і залякування виборців.

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Центральна виборча комісія Киргизстану прийняла рішення визнати підсумки виборів депутатів Жогорку Кенеша (парламенту), що пройшли 4 жовтня, недійсними.

У п'ятницю президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков відправив у відставку уряд країни і прем'єр-міністра Кубатбека Боронова. Цього ж дня він підписав указ, згідно з яким на території Бішкека запроваджено режим надзвичайного стану.

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