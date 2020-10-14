Президент Киргизстану відмовився погодити новий склад уряду

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков 13 жовтня повернув до Жогорку кенеша (Верховної ради, однопалатного парламенту країни) постанову про затвердження програми, визначенні структури та складу нового уряду на чолі з Садиром Жапаровим.

На його думку, 10 жовтня на позачерговому засіданні Жогорку Кенеша не було кворуму депутатів, передає Укрінформ із посиланням на Радіо Азаттик.

«Кворум засідань Жогорку Кенеша, комітетів, комісій означає присутність більшості від загального числа депутатів Жогорку Кенеша, членів комітетів, комісій. Згідно зі статтею 1 Закону Киргизької Республіки «Про Регламент Жогорку Кенеша», число присутніх на засіданні депутатів – кількість депутатів Жогорку Кенеша, що перебувають у залі засідань і зареєструвалися перед проведенням голосування. З цього випливає, що наявність кворуму означає фізичну присутність 61 депутата. Наявність довіреностей дає право на голосування, але не на формування кворуму», – мовиться в повідомленні президента на його офіційному сайті.

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У ньому наголошується, що, за наявною інформацією, на позачерговому засіданні парламенту 10 жовтня офіційно було озвучено про присутність 51 депутата і додатково про наявність 10 довіреностей від інших депутатів. Тим самим кворум не забезпечено, рішення, ухвалені без кворуму, вважаються незаконними та не мають юридичної сили.

Відтак апарат президента повернув надані документи в парламент.

Як повідомлялося, 10 жовтня парламент Киргизстану на позачерговому засіданні одностайно обрав на посаду прем'єр-міністра Садира Жапарова. На початку засідання парламенту було заявлено, що в залі присутній 51 депутат, ще десять передали відповідні доручення.

У Киргизстані після парламентських виборів, що пройшли 4 жовтня, виникла політична криза. Акції протесту з вимогою анулювати результати виборів переросли у заворушення. У ніч проти 6 жовтня демонстранти зайняли «Білий дім», де засідає парламент і працює апарат президента.

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6 жовтня у столичному готелі «Достук» відбулися збори групи депутатів Жогорку Кенеша, яке депутати назвали позачерговим засіданням парламенту. Вони провели голосування і заявили, що обрали нового спікера - ним став Миктибек Абдилдаєв. Відразу після цього під його головуванням учасники зборів схвалили кандидатуру Жапарова на посаду прем'єр-міністра.