У парламенті Киргизстану заявляють про незаконність призначення прем'єра

У парламенті Киргизстану заявляють про незаконність призначення прем'єра

Укрінформ
Збори депутатів парламенту Киргизстану, на яких оголосили про обрання прем'єр-міністром Садира Жапарова, не можу бути визнані законними через відсутність кворуму.

Про це у Фейсбуку написала перший віцеспікер Жогорку Кенеша Аїда Касималієва, передає Укрінформ.

"Збори депутатів у державній резиденції, що відбулися 10 жовтня 2020 року, не можуть офіційно бути визнаними як засідання Жогорку Кенеша Киргизької Республіки з огляду на відсутність необхідного за конституцією кворуму числа депутатів, які беруть участь, і умов для їх проведення. Відповідно, всі нібито прийняті рішення юридично є незаконними і нелегітимними", - заявила Касималієва.

Вона також підкреслила: якщо хто-небудь підпише ці документи як офіційні постанови Жогорку Кенеша, "то дані діяння підпадатимуть під відповідні кваліфікації посягання на захоплення влади".

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Таким чином, за словами першого віцеспікера, постанови про призначення Жапарова немає, його обрання "не є підтвердженим офіційними документами" і не направлялося президенту Сооронбаю Жеенбекову.

Касималієва наголосила, що всі прийняті Жапаровим як прем'єр-міністром рішення "не мають юридичної сили", а виконуючим обов'язки прем'єр-міністра залишається Алмазбек Баатирбеков.

Вона також звернулася до всіх членів уряду продовжувати виконувати свої обов'язки до формування нового складу.

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Касималієва також зазначила, що у зв'язку з тим, що спікер парламенту Дастан Джумабеков пішов у відставку, його повноваження переходять до неї.

Як повідомлялося, 10 жовтня парламент Киргизстану на позачерговому засіданні одностайно обрав на посаду прем'єр-міністра Садира Жапарова. На початку засідання парламенту було заявлено, що в залі присутній 51 депутат, ще десять передали відповідні доручення.

У Киргизстані після парламентських виборів, що пройшли 4 жовтня, виникла політична криза. Акції протесту з вимогою анулювати результати виборів переросли у заворушення. У ніч проти 6 жовтня демонстранти зайняли «Білий дім», де засідає парламент і працює апарат президента.

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6 жовтня у столичному готелі «Достук» відбулися збори групи депутатів Жогорку Кенеша, яке депутати назвали позачерговим засіданням парламенту. Вони провели голосування і заявили, що обрали нового спікера - ним став Миктибек Абдилдаєв. Відразу після цього під його головуванням учасники зборів схвалили кандидатуру Жапарова на посаду прем'єр-міністра.

Фото: АА

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