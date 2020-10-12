У парламенті Киргизстану заявляють про незаконність призначення прем'єра

Збори депутатів парламенту Киргизстану, на яких оголосили про обрання прем'єр-міністром Садира Жапарова, не можу бути визнані законними через відсутність кворуму.

Про це у Фейсбуку написала перший віцеспікер Жогорку Кенеша Аїда Касималієва, передає Укрінформ.

"Збори депутатів у державній резиденції, що відбулися 10 жовтня 2020 року, не можуть офіційно бути визнаними як засідання Жогорку Кенеша Киргизької Республіки з огляду на відсутність необхідного за конституцією кворуму числа депутатів, які беруть участь, і умов для їх проведення. Відповідно, всі нібито прийняті рішення юридично є незаконними і нелегітимними", - заявила Касималієва.

Вона також підкреслила: якщо хто-небудь підпише ці документи як офіційні постанови Жогорку Кенеша, "то дані діяння підпадатимуть під відповідні кваліфікації посягання на захоплення влади".

Таким чином, за словами першого віцеспікера, постанови про призначення Жапарова немає, його обрання "не є підтвердженим офіційними документами" і не направлялося президенту Сооронбаю Жеенбекову.

Касималієва наголосила, що всі прийняті Жапаровим як прем'єр-міністром рішення "не мають юридичної сили", а виконуючим обов'язки прем'єр-міністра залишається Алмазбек Баатирбеков.

Вона також звернулася до всіх членів уряду продовжувати виконувати свої обов'язки до формування нового складу.

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Касималієва також зазначила, що у зв'язку з тим, що спікер парламенту Дастан Джумабеков пішов у відставку, його повноваження переходять до неї.

Як повідомлялося, 10 жовтня парламент Киргизстану на позачерговому засіданні одностайно обрав на посаду прем'єр-міністра Садира Жапарова. На початку засідання парламенту було заявлено, що в залі присутній 51 депутат, ще десять передали відповідні доручення.

У Киргизстані після парламентських виборів, що пройшли 4 жовтня, виникла політична криза. Акції протесту з вимогою анулювати результати виборів переросли у заворушення. У ніч проти 6 жовтня демонстранти зайняли «Білий дім», де засідає парламент і працює апарат президента.

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6 жовтня у столичному готелі «Достук» відбулися збори групи депутатів Жогорку Кенеша, яке депутати назвали позачерговим засіданням парламенту. Вони провели голосування і заявили, що обрали нового спікера - ним став Миктибек Абдилдаєв. Відразу після цього під його головуванням учасники зборів схвалили кандидатуру Жапарова на посаду прем'єр-міністра.

Фото: АА