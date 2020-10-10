Парламент Киргизстану обрав прем'єр-міністра

Парламент Киргизстану (Жогорку Кенеш) на своєму позачерговому засіданні обрав на посаду прем'єр-міністра Садира Жапарова. Його кандидатура схвалена одноголосно.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Азаттик.

На початку засідання парламенту було заявлено, що в залі присутній 51 депутат, ще 10 депутатів передали доручення.

Депутати одноголосно схвалили програму, склад і структуру кабінету міністрів.

Жапаров став єдиним кандидатом на посаду прем'єр-міністра. Він повідомив, що у зв'язку з наявною ситуацією склад уряду залишається без змін.

У Киргизстані після парламентських виборів, що пройшли 4 жовтня, виникла політична криза. Акції протесту з вимогою анулювати результати виборів переросли в заворушення. У ніч на 6 жовтня демонстранти зайняли «Білий дім», в якому засідає парламент і знаходиться апарат президента.

6 жовтня в столичному готелі «Достук» відбулися збори групи депутатів Жогорку Кенеша, які вони назвали позачерговим засіданням парламенту. На зборах депутати провели голосування і заявили, що обрали нового спікера ЖК - ним став Миктибек Абдилдаєв. Відразу після цього під головуванням Абдилдаєва учасники зборів схвалили на пост прем'єр-міністра кандидатуру Жапарова.

Легітимність рішення учасників зборів викликала суперечки. Координаційна рада не визнала законність засідання в готелі «Достук» і рішення його учасників.

Вони запропонували на посаду прем'єр-міністра кандидатуру Омурбека Бабанова, на посаду першого віцепрем'єр-міністра - Тілека Токтогазієва. На позачерговому засіданні 10 жовтня їхні кандидатури не розглядалися.

Миктибек Абдилдаєв 10 жовтня заявив про складання з себе повноважень спікера.