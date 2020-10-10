У Киргизстані затримали експрезидента Атамбаєва - ЗМІ

Колишній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв був затриманий співробітниками правоохоронних органів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на представника Соціал-демократичної партії Киргизстану Кундуз Жолдубаєву.

Раніше в суботу Жолдубаєва заявила, що спецназ прибув до розташованої в передмісті Бішкека резиденції Атамбаєва для його затримання.

Разом з тим очевидці поширюють у соціальних мережах відеозапис, на яких видно, що військові машини стоять біля в'їзду в резиденцію Атамбаєва в Кой-Таші.

Поки що офіційного підтвердження про затримання колишнього президента Киргизії немає.

Напередодні Атамбаєв зі своїми прихильниками прийшов на мітинг у центрі Бішкека, але акції не дозволили відбутися агресивно налаштовані прихильники опозиційного політика Садира Жапарова, висунення якого на пост прем'єра Киргизії схвалив 6 жовтня парламент республіки.

У момент від'їзду експрезидента з площі невідомий зробив декілька пострілів у машину Атамбаєва.

Атамбаєв був засуджений за обвинуваченням у незаконному звільненні кримінального авторитета, він також є головним фігурантом справи про сутички в Кой-Таші в серпні 2019 року.

В ході протестів у ніч на 6 жовтня демонстранти в Бішкеку звільнили експрезидента Киргизії з СІЗО Держкомітету нацбезпеки країни. Після цього суд у Бішкеку заявив про переведення фігуранта під домашній арешт.

Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня в Киргизстані пройшли парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали чотири політичні сили.

При цьому 10 із 12 опозиційних партій, які програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії "Бір Бол" Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних із владою.

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5 жовтня в столиці Киргизстану та інших містах почалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювання підсумків голосування і проведення перевиборів.

При цьому силовики гранатами та водометами розігнали незадоволених результатами парламентських виборів.

За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, в результаті заворушень на тлі протестів проти результатів парламентських виборів постраждали більше тисячі людей, одна людина загинула.

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У п'ятницю президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков відправив у відставку уряд країни і прем'єр-міністра Кубатбека Боронова. Також глава країни ввів на території Бішкека режим надзвичайного стану.