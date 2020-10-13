Євросоюз закликає провести нові вибори у Киргизстані

Після скасування результатів парламентських виборів у Киргизстані, що відбулися 6 жовтня, Євросоюз закликав владу країни поважати демократичні права народу країни та організувати нові вибори за спостереження ОБСЄ/БДІПЛ.

Укрінформ повідомляє про це з посиланням на заяву речника ЄС, яка оприлюднена у вівторок на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Європейський Союз узяв до уваги оголошення недійсними результатів парламентських виборів від 6 жовтня Виборчою комісією Киргизької Республіки. ЄС також врахував занепокоєння, що були висловлені громадянами Киргизстану та міжнародним співтовариством щодо процедурних недоліків під час призначення нового Прем’єр-міністра. Ці занепокоєння мають отримати відповідь», - йдеться у документі.

Речник наголосив, що ЄС залишається готовим співпрацювати із легітимною владою Киргизької Республіки, та підкреслив ключову роль президента у тому, щоб скерувати політичний процес у напрямку пошуку виходу із поточної кризи шляхом інклюзивного діалогу в усьому політичному спектрі, та в організації нових вільних і справедливих виборів відповідно до міжнародних стандартів та за спостереження з боку ОБСЄ/БДІПЛ. Євросоюз повною мірою підтримує демократичне право народу Киргизстану скористатися своїми голосами вільно від будь-якого втручання або порушень.

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«Критично важливо, щоб усі політичні сили розпочали діалог та діяли в рамках Конституції для пошуку сталого рішення до того, як будуть організовані нові вибори. У цьому зв’язку ЄС закликає до тісної співпраці з ОБСЄ/БДІПЛ. В цей час влада Киргизстану має поважати верховенство права та базові свободи, включаючи свободу слова та мирних зібрань», - йдеться у заяві.

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ЄС висловив повну підтримку заяви генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша (António Guterres) щодо ситуації в Киргизстані, зусиллям, яких ООН докладає в цій країні.