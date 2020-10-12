У столиці Киргизстану повторно ввели надзвичайний стан

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков підписав указ, згідно з яким на території Бішкека повторно запроваджується режим надзвичайного стану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє його пресслужба.

Дане рішення обумовлене тим, що парламент (Жогорку Кенеш) протягом трьох днів не розглянув питання про раніше запроваджений режим надзвичайного стану на території столиці.

Згідно з указом, НС у Бішкеку пропонується запровадити на період з 20.00 12 жовтня до 07.00 19 жовтня.

Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня у Киргизстані пройшли парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали чотири політичні сили.

При цьому 10 із 12 опозиційних партій, які програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії "Бір Бол" Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних із владою.

5 жовтня у столиці Киргизстану та інших містах розпочалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювання підсумків голосування і проведення перевиборів.

При цьому силовики гранатами та водометами розігнали незадоволених результатами парламентських виборів.

За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, в результаті заворушень на тлі протестів проти результатів парламентських виборів постраждало більше тисячі людей, один - загинув.

ЦВК вирішила анулювати підсумки виборів у Киргизстані.

У п'ятницю президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков відправив у відставку уряд країни і прем'єр-міністра Кубатбека Боронова. Цього ж дня він підписав указ, згідно з яким на території Бішкека запроваджено режим надзвичайного стану.

Фото: АА