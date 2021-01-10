У Киргизстані на виборах президента лідирує Садир Жапаров

На дострокових виборах президента Киргизстану, що відбулися в неділю, 10 січня, за попередніми даними, перемагає Садир Жапаров.

Як передає Укрінформ з посиланням на DW, за даними Центральної виборчої комісії країни, після опрацювання 90,5% бюлетенів Жапаров набирає 79,3% голосів.

На другому місці - опозиційний кандидат Адахан Мадумаров із 6,58%, а третім із 2,28% голосів іде Бабіржан Тольбаєв.

Як повідомили в ЦВК країни, участь у виборах президента Киргизстану взяли близько 1,28 мільйона громадян, які мають право голосу. На пост президента Киргизстану на виборах претендували 17 кандидатів. Виборчі дільниці працювали з 08:00 (04:00 за київським часом - ред.) до 20:00 за місцевим часом.

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Жапаров прийшов до влади в Киргизстані після жовтневих протестів проти підсумків парламентських виборів, що згодом переросли в заворушення. Для участі у виборах президента 14 листопада він склав повноваження тимчасово виконувача обов'язків глави держави й припинив виконання обов'язків прем'єра.

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Одночасно з достроковими виборами президента Киргизстану 10 січня проходив референдум з питання про форму правління в країні. За даними ЦВК, після опрацювання понад 90,5% бюлетенів відомо, що понад 81% виборців проголосували за президентську форму правління в Киргизстані. За парламентську республіку проголосували 10,84% виборців, "проти всіх" - 4,42%.