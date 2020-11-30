Експрезиденту Киргизстану скасували вирок за корупцію

Верховний суд Киргизстану скасував вироки двох інстанцій колишньому главі держави Алмазбеку Атамбаєву у справі про незаконне звільнення так званого злодія в законі Азіза Батукаєва.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АКИpress.

Рішення оголошено 30 листопада. Сама справа направлена ​​у Первомайський районний суд Бішкека на новий розгляд.

Раніше суд засудив Атамбаєва у цій справі до 11 років і двох місяців позбавлення волі. Суд визнав його винним за ст.319 ( «Корупція»). У цій же справі колишній генеральний прокурор Індіра Джолдубаєва була визнана винною за ст.304 («Зловживання службовим становищем) і оштрафована на 5 млн сомів (60 тис. доларів США).

Більш того, у справі також були визнані винними лікар Абдухалім Раїмжанов і колишній радник голови Державної служби виконання покарань Калибек Качкиналієв. Однак їм не призначили покарання у зв'язку із закінченням терміну давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Як повідомляв Укрінформ, у червні Атамбаєв був визнаний винним у корупції у справі про незаконне звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва і засуджений до 11 років і двох місяців позбавлення волі. Суд також ухвалив рішення про конфіскацію майна Атамбаєва і позбавлення його державних звань і нагород.

Під час протестів у країні в ніч на 6 жовтня його звільнили. 9 жовтня він вийшов на мітинг на площу Ала-Тоо, а на наступний день його знову затримали.