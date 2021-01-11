Грузія вирішила не скасовувати, а продовжити карантин
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Новини-Грузія.
«На засіданні Координаційної ради ми прийняли рішення зберегти точкові обмеження до 1 лютого», - заявила міністр економіки Натія Турнава.
Згідно з планом, ухваленим Координаційною радою, точкові обмеження мали скасувати з 16 січня. Зокрема, планувалося відновити роботу муніципального та міжміського транспорту, а також роботу торговельних об'єктів і ринків. Однак сьогодні стало відомо, що обмеження залишать чинними ще на 20 днів.
«Наше завдання полягає в тому, щоб використати два-три тижні, які залишилися до 1 лютого, для дуже активної комунікації з бізнесом і з 1 лютого підготуватися до більш безпечного відкриття таких секторів, як торгівля і громадський транспорт», - заявила Турнава.
Повідомляється, що карантинні обмеження діють у Грузії з 28 листопада.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі виявлено 90 693 590 випадків COVID-19, зокрема 1 943 173 летальні, одужали 64 813 856 осіб.