Грузія вирішила не скасовувати, а продовжити карантин

Уряд Грузії вирішив до 1 лютого не скасовувати діючі у зв'язку з коронавірусом обмеження на роботу транспорту і практично всіх торговельних об'єктів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Новини-Грузія.

«На засіданні Координаційної ради ми прийняли рішення зберегти точкові обмеження до 1 лютого», - заявила міністр економіки Натія Турнава.

Згідно з планом, ухваленим Координаційною радою, точкові обмеження мали скасувати з 16 січня. Зокрема, планувалося відновити роботу муніципального та міжміського транспорту, а також роботу торговельних об'єктів і ринків. Однак сьогодні стало відомо, що обмеження залишать чинними ще на 20 днів.

«Наше завдання полягає в тому, щоб використати два-три тижні, які залишилися до 1 лютого, для дуже активної комунікації з бізнесом і з 1 лютого підготуватися до більш безпечного відкриття таких секторів, як торгівля і громадський транспорт», - заявила Турнава.

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Повідомляється, що карантинні обмеження діють у Грузії з 28 листопада.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі виявлено 90 693 590 випадків COVID-19, зокрема 1 943 173 летальні, одужали 64 813 856 осіб.