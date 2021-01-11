МОЗ оновило «карантинний» список - у червоній зоні 78 країн

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений перелік країн червоної та зеленої зон за рівнем поширення COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт МОЗ.

У списку наводяться дані щодо 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я, зокрема, інформація про кількість активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. населення в кожній країні.

В Україні станом на 11 січня цей показник становить 106,8.

До червоної зони віднесено 78 країни, де цей показник вищий, серед яких - Болгарія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Румунія, Канада, Франція, Туреччина, Іспанія, Білорусь, Польща, Німеччина, Італія, Російська Федерація, Латвія, Словачинна, Сполучені Штати Америки, Велика Британія та інші.

Водночас у зеленій зоні опинилися Єгипет, Фінляндія, Мальдіви, Греція, Лівія, Куба та ін.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 11 січня в Україні зареєстровано 4 288 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли 1 119 314 осіб.