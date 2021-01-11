COVID-19: Швейцарські призовники почнуть службу з дому

Через пандемію коронавірусу половина швейцарських призовників у січні проходитимуть базовий військовий вишкіл вдома за допомогою онлайн-додатку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє міжнародна інформаційна служба швейцарської телерадіокомпанії SRG.

"Половина з 12 тисяч новобранців, які готуються розпочати службу 18 січня, почнуть базовий військовий вишкіл вдома з допомогою онлайн-додатку. Таке рішення було прийнято з метою зменшення ризику поширення COVID-19 в армії", - йдеться у повідомленні.

Використовуючи додаток, новобранці будуть тренуватися вдома шість годин на день протягом трьох тижнів. Також планується тижнева чотиригодинна програма фізичної підготовки.

Після трьох тижнів дистанційного навчання, які враховуватимуться у період служби та оплачуватимуться, ці 6 тисяч призовників доєднаються до своїх колег 8 лютого. Вони повинні будуть пройти тест на коронавірус, а також продемонструвати, що вони засвоїли онлайн-програму. Ті, хто не засвоїли програму, будуть опановувати її на вихідних в казармах.

Зазначається, що система збройних сил Швейцарії зобов'язує більшість чоловіків пройти базовий військовий вишкіл у віці 18 років, а потім регулярно відвідувати навчальні курси. Базове навчання триває 18 тижнів, після чого проводяться шість курсів по три тижні кожен

Фото: The Independent