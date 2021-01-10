«Британський» коронавірус дістався Росії

Перший випадок «британського» штаму коронавірусу зафіксували у Росії.

Про це повідомляє телеканал Дождь із посиланням на керівника Росспоживнагляду Ганну Попову, передає Укрінформ.

За словами чиновника, штам виявили у росіянина, який повернувся з Великої Британії, під час планового обстеження, яке проводять для всіх тих, хто повернувся до Росії.

Як повідомлялося, раніше у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який поширюється швидше. Британська влада говорила, що цей вид вірусу на 70% більш заразний. Мер Лондона оголосив про надзвичайну ситуацію в місті через COVID-19.

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На початок січня, за даними ВООЗ, «британський» штам коронавірусу був зафіксований у 22 країнах Європи. Ця форма вірусу дійсно більш заразна, але немає підтверджень, що вона викликає тяжче захворювання, пояснив глава Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге.

У Росії станом на неділю, 10 січня, виявлено близько 3,4 млн інфікованих коронавірусом. Померли від COVID-19 понад 60 тисяч пацієнтів.