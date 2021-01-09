У двох китайських містах ввели жорсткий карантин через спалах COVID-19

У китайських містах Шицзячжуан та Сінтай, що у провінції Хебей, заборонили масові зібрання і закликали жителів залишатися вдома впродовж 7 днів через локальний спалах коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

За останній тиждень у провінції підтверджено зараження коронавірусом у більш як 300 людей, причому 197 з них не мали симптомів.

Тепер влада Пекіна вимагає від працівників з провінції Хебей надавати підтвердження працевлаштування у столиці та негативний тест на коронавірус на в'їзді у місто.

За даними Worldometer, у світі станом виявлено 89 452 134 випадки зараження коронавірусом, зокрема 1 924 050 летальних, одужали 64 104 066 осіб.

Фото: Xinhua