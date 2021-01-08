У Японії вперше зафіксували понад 7 тисяч випадків COVID-19 за добу

Уперше з початку епідемії коронавірусу в Японії добовий приріст нових випадків перевищив 7 тисяч.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

«Японська влада повідомила, що в четвер станом на 6:10 вечора кылькысть нових випадків інфекції становила 7101», - йдеться в повідомленні.

У результаті загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 в Японії досягла 267 248, включаючи 712 на борту круїзного лайнера.

Зазначається, що з початку епідемії внаслідок інфекції померли 3870 осіб.

За даними міністерства охорони здоров'я Японії, в четвер налічувалося 796 пацієнтів, стан яких оцінюється як критичний.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Японії Йошіхіде Суга запровадив режим надзвичайного стану в Токіо через зростання кількості заражень коронавірусом.

Режим НС триватиме з 8 січня до 7 лютого. Він передбачає закриття ресторанів та барів не пізніше 20:00. Тренажерні зали, універмаги та розважальні заклади також будуть закриватися раніше.

Фото: АА