В Японії розробили швидкий метод визначення різновидів COVID-19

Дослідники в Японії розробили метод, що дозволяє в короткі терміни виявляти різновиди коронавірусу, поширення яких відбувається швидкими темпами у Великій Британії та Південно-Африканській Республіці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Зчитування генетичного коду вірусу в даний час вимагає використання спеціального обладнання для розшифровки генетичної послідовності. Процес може тривати більше ніж півдня, зазначається в повідомленні.

Вчені з Національного інституту інфекційних захворювань розробили більш швидкий метод з використанням технології ПЛР-тестування.

Вони повідомили, що процес займає лише кілька годин, роблячи можливим перевірку великої кількості зразків з використанням вже наявного обладнання для ПЛР-тестування.

Як повідомляв Укрінформ, новий штам коронавірусу VOC-202012/01 було виявлено у Великій Британії у вересні 2020 року. Він почав активно поширюватися наприкінці листопада - на початку грудня. На тлі цього багато країн світу почали закривати кордони з Великою Британією, а в самій країні посилили коронавірусні обмеження.

За даними ВООЗ, новий штам коронавірусу, зафіксований вперше у Великій Британії, виявили вже в 22 європейських країнах.

Станом на 7 січня, в світі виявили 87 755 089 випадків COVID-19, зокрема, 1 893 639 - летальних, одужали 63 228 525 осіб.