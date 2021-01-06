В Японії за добу - рекордна кількість випадків коронавірусу

В Японії протягом останньої доби виявили 6 004 нових випадки коронавірусу. Це є рекордним показником із початку пандемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Japan Times.

Цей антирекорд встановлений усього за один день до очікуваного оголошення прем'єр-міністра Йошіхіде Суга щодо запровадження надзвичайного стану для столиці країни Токіо та трьох сусідніх префектур.

Сьогоднішня статистика захворюваності значно перевищила попередній національний рекорд у 4 916 нових випадків, встановлений у вівторок.

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Як повідомлялося, станом на ранок 6 січня у світі зареєстровано 86 834 916 випадків коронавірусу. Зокрема 1 875 520 осіб померли та 61 533 599 одужали.

Фото: АА