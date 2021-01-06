У Китаї виявили осередок нового штаму коронавірусу

У провінції Хебей на сході Китаю новим штамом коронавірусу заразилися понад 100 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Китайський центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) заявив, що у вівторок, 5 січня, у провінції було зареєстровано понад 39 підтверджених випадків зараження та 78 безсимптомних випадків.

Директор CDC Фен Цзицзянь заявив, що «вірус відрізняється від тих, котрі циркулюють в інших регіонах Китаю». За його словами, він був завезений «з-за кордону, можливо, з Європи».

Більшість випадків зараження коронавірусом пов’язана з районом Гаочен міста Шицзячжуан - адміністративного центру провінції Хебей та з містом Сінтай, розташованим за 100 км.

Першого інфікованого виявили 2 січня. Він захворів через кілька днів після поїздки на весілля. Пізніше коронавірус виявили у кількох інших гостей заходу.

Згідно з повідомленнями місцевого уряду, з 6 січня розпочнеться тестування на коронавірус всіх жителів Шицзячжуана.

Як повідомлялося, станом на ранок 6 січня у світі зареєстровано 86 834 916 випадків коронавірусу. Зокрема 1 875 520 осіб померли та 61 533 599 одужали.