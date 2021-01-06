«Британський» коронавірус виявили вже в 41 країні – ВООЗ

Новий штам коронавірусу, який спочатку виявили у Великій Британії, виявили вже в 41 країні.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Поява нового штаму спровокувала інтерес і занепокоєння з приводу впливу вірусних змін.

Як повідомлялося, новий штам коронавірусу VOC-202012/01 було виявлено у Великій Британії у вересні 2020 року. Він почав активно поширюватися в кінці листопада - на початку грудня. На тлі цього багато країн світу стали закривати кордони з Великою Британією, а в самій країні посилили коронавірусні обмеження.