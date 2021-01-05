Походження коронавірусу: ВООЗ не отримала дозволу від Китаю на візит експертів

Про це на брифінгу заявив директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, передає Укрінформ.

"Сьогодні ми дізналися, що китайські посадовці ще не завершили видачу необхідного дозволу для прибуття групи", - сказав Гебреісус.

Він підкреслив, що "дуже розчарований цією новиною".

Директор ВООЗ додав, що дав чітко зрозуміти владі Китаю: ця місія є пріоритетом ВООЗ. Китайська сторона пообіцяла йому якнайшвидше завершити цей процес.

Як повідомлялося, вперше коронавірус був виявлений у центральній частині китайського міста Ухань наприкінці 2019 року.

Читайте також: Експерти ВООЗ у Китаї вивчатимуть походження коронавірусу

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 86 562 679 випадків зараження коронавірусом, з них 1 870 566 летальних, одужали 61 367 222 особи.