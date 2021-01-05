Експерти ВООЗ у Китаї вивчатимуть походження коронавірусу

Група експертів ВООЗ вирушить у Китай для вивчення походження коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

Через рік після початку пандемії експерти ВООЗ мають намір прибути в Китай для вивчення походження коронавірусу, що вперше з'явився в місті Ухані в 2019 році.

Раніше Пекін зволікав з доступом незалежних експертів до країни для з'ясування причин пандемії, не погоджуючись на розслідування.

Однак у ВООЗ заявили, що Китай все ж надав дозвіл на цей візит. Команда з 10 осіб прибуде незабаром до країни, де проведе 5 або 6 тижнів, два з яких - на карантині.

Китайська влада відмовилася підтвердити точні дати та деталі візиту.

Як повідомлялося, вперше коронавірус був виявлений у центральній частині міста Ухань наприкінці 2019 року.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 86 252 723 випадки зараження коронавірусом, з них 1 863 951 летальний, одужали 61 197 915 осіб.