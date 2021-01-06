У світі зафіксували 86,8 мільйона випадків COVID-19

Станом на ранок 6 січня у світі зареєстровано 86 834 916 випадків коронавірусу.

Про це свідчать дані Worldometer , повідомляє Укрінформ.

Зокрема 1 875 520 осіб померли та 61 533 599 одужали.

За ніч у світі зафіксували 15 325 нових випадків і 1 113 смертей.

У США на сьогодні найбільша кількість хворих у світі — число випадків коронавірусу там становить 21 578 606 (365 620 загиблих). Індія на другому місці у світовому рейтингу (10 375 478 випадків, з них 150 151 смерть), Бразилія на другому (7 812 007 випадків, 197 777 смертей).

Фото: Getty Images