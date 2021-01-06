У Штатах через COVID-19 перенесли церемонію вручення премії «Греммі»

Церемонією вручення премії «Греммі», яка мала відбутися 31 січня, перенесли через спалах коронавірусу в Лос-Анджелесі (США).

Про це передає Укрінформ із посиланням на журнал Rolling Stone.

Організатори не підтвердили нову дату, але джерела кажуть, що церемонію планують провести у березні.

Під час церемонії організатори планували повністю відмовитися від аудиторії та дозволити провідним і виконавцям перебувати на місці тільки під час шоу.

"Номінованим артистам також не дозволили б прибути на місце, що, ймовірно, призвело б до ситуації, подібної "Еммі" 2020 року, коли номінанти з'являлися і приймали нагороди віддалено", - пише видання.

Раніше організатори оголосили номінантів музичної премії. Лідером за кількістю номінацій стала Бейонсе, вона побореться в восьми категоріях, причому в номінації "Запис року" представлені відразу дві її композиції Black Parade і Savage.

Крім цього, її номінували за "Пісню року", "Кращий R&B-виконання", "Кращу R&B-пісню", "Краще реп-виконання", "Кращу реп-композицію", "Краще музичне відео", "Кращий музичний фільм".