У Штатах оголосили повний перелік номінантів «Греммі» 2021 року

Національна академія мистецтва й науки звукозапису США оголосила список номінантів у конкурсі GRAMMY 2021 року.

Як повідомляє офіційний сайт GRAMMY Awards, церемонія стане 63-ю за рахунком, передає Укрінформ.

Загалом, переможці будуть визначені у 84 номінаціях, у тому числі в категоріях кращої музики, виконавців, композицій, виступів, реміксів у різних жанрах.

Найбільшу кількість (дев’ять) номінацій набрала співачка Бейонсе, у тому числі «за кращий запис» і «за пісню року», а також в інших головних категоріях. Виключення становить номінація за кращий альбом року, оскільки Бейонсе не випустила за останній час жодного окремого альбому.

Не менше ніж у шести номінаціях фігурують такі популярні виконавці Тейлор Свіфт, Дуа Ліпа, Родді Ріка. Тим часом відзначається невелика кількість номінантів-чоловіків у головних категоріях GRAMMY.

Церемонія нагородження переможців має відбутися 31 січня 2021 року в Лос-Анджелесі. Трансляція вестиметься на американському телеканалі CBS.