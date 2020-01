Українську піаністку номіновано на дві нагороди «Греммі»

Українська піаністка Надія Шпаченко зі США претендує одразу на дві нагороди однієї з найпрестижніших премій у сучасній музиці «Греммі».

Про це повідомляє Радіо Ісландія.

«За декілька днів відбудеться 62-а церемонія нагородження музичної премії «Греммі», і ми з радістю повідомляємо, що серед номінантів в категорії «Класична музика» - українська піаністка Надія Шпаченко, яка заявлена відразу у двох номінаціях: «Найкраща збірка» і «Продюсер року в класичній музиці» за альбом «The Poetry Of Places», - йдеться у дописі.

До платівки увійшли нові сольні та виконані твори з піаністом Філармонії Лос-Анджелесa Джоеном Пірсом Мартіном і перкусіоністами колективу «Los Angeles Percussion Quartet» Ніком Террі і Корі Гіллсом.

Як зазначається, Надія Шпаченко є професором музики в Каліфорнійському державному політехнічному університеті в Помоні. В США вона відома активним виконанням сучасної музики. На її рахунку - прем'єрні виконання творів Елліотта Картера, Джорджа Крама, Тома Флаерті, Юрія Іщенка, Яніса Ксенакіса та інших.

Під час своїх концертів Надія Шпаченко виконує твори за роялем, але грає також і на іграшкових фортепіано, клавесині та перкусії. Її виступи супроводжуються декламацією, грою на синтезаторі, а також мультимедійними матеріалами.

Як раніше повідомляло видання Claremont Courier, це вже третя номінація 42-річної Надії Шпаченко на «Греммі». У 2015 році виконавиця претендувала на цю нагороду за свій перший альбом «Woman at the New Piano», записаний в Клермонті.

Про свою збірку «The Poetry Of Places» піаністка каже: «Це сучасна класична музика. Там багато різних стилів, але ви можете впевнено сказати, що це авангард класичний. Це все нова музика».

Як зазначається, Надія Шпаченко народилася в Україні. До США перебралася у 1994 р., в Клермонті живе вже 14 років. Викладає в Claremont Graduate University. Має чоловіка і двох синів.

«Греммі» (англ. «Grammy») — музична нагорода американської Академії звукозапису. Існує з 1958 року і є однією із найпрестижніших нагород у сучасній музиці, аналогом якої можна назвати премію «Оскар» у кінематографі.

«Греммі» присуджується щорічно в 108 категоріях у 30 музичних жанрах. Цього року церемонія нагородження відбудеться 26 січня в Лос-Анджелесі.

З повним переліком номінантів на цьогорічну премію "Греммі" можна ознайомитися тут.

Фрагменти з альбому «The Poetry Of Places» можна почути на відео.

Фото: polycentric.cpp.edu; сторінка Nadia Shpachenko, pianist, у Facebook

Відео: Nadia Shpachenko, pianist