Нідерланди почали COVID-вакцинацію

У нідерландському місті Вехель медсестра місцевого центру догляду за літніми людьми перша в країні отримала щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, 39-річна Санна Елькадірі працює з літніми людьми, хворими на деменцію, вона отримала щеплення від COVID-19 в прямому ефірі.

«Це – початок кінця цієї кризи», - зазначив на пресконференції з нагоди початку вакцинації міністр охорони здоров’я Нідерландів Уго де Йонге.

Раніше повідомлялося, що першими вакцину в Нідерландах почнуть отримувати медики та персонал, який доглядає за літніми людьми та людьми з особливими потребами. Потім - люди із груп ризику.

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Як повідомляв Укрінформ, нідерландський уряд заявляв про відкриття з 18 січня 25 пунктів вакцинації. Зокрема, в Амстердамі, Лейдені, Гаазі, Дордрехті, Арнемі, Бреді, Венло та Маастрихті.