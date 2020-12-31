У Бразилії зафіксували перші випадки зараження мутованим COVID-штамом

У Бразилії зафіксували два випадки зараження новим штамом коронавірусу.

Як передає Укрінформ із посиланням на Globo, випадки зафіксували в місті Сан-Паулу.

У Бразилії лабораторії почали шукати новий штам у зразках пацієнтів відразу після того, як про мутації повідомили у Британії. Як зазначається, були досліджені 400 зразків ПЛР-тестів, у двох з них знайшли саме "британський" штам вірусу.

Як повідомлялося, раніше у Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. Згідно з даними досліджень, він на 50-74% небезпечніший, аніж вірус SARS-CoV-2, що викликає хворобу COVID-19. Після того новий вид вірусу почали фіксувати все в більшій кількості інших держав світу.

Багато країн припинили авіасполучення з Британією, щоб убезпечити себе від нового штаму коронавірусу. Втім, VOC 202012/01 вже зафіксовано у низці країн.