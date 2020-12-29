«Британський» штам коронавірусу дістався Чилі

«Британський» штам коронавірусу дістався Чилі

Укрінформ
У Чилі підтвердили перший випадок зараження новим штамом коронавірусу, виявленим у Великій Британії.

Про це у Твіттері повідомляє МОЗ Чилі, передає Укрінформ.

«Аналіз відповідає штаму, виявленому у Великій Британії. Вжито всіх належних  запобіжних заходів, особу (інфіковану - ред.) шпиталізували», - заявила заступниця міністра охорони здоров'я Чилі Паула Даса.

Як повідомлялося, у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. Згідно з даними досліджень, він на 50-74% заразніший, аніж вірус SARS-CoV-2, що викликає COVID-19. 

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Багато країн припинили авіасполучення з Великою Британією, щоб убезпечити себе від нового штаму коронавірусу. Попри це VOC 202012/01 продовжують виявляти по всьому світу.

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